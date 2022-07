Calcio: Euro donne; Girelli, torneo equilibrato

(ANSA) - LONDRA, 08 LUG - L'Europeo sarà sicuramente una sfida più difficile dell'ultimo Mondiale dove l'Italia aveva stupito arrivando fino ai quarti. A due giorni dal debutto contro la Francia, l'attaccante della Juventus Cristiana Girelli promette lo stesso entusiasmo del 2019, consapevole del rispetto che le azzurre si sono guadagnate negli ultimi anni. "La Francia è senza dubbio la favorita del girone - le sue parole - d'altronde è al n.3 ranking mondiale. Ma anche Islanda e Belgio sono due ottime squadre, siamo capitate in un girone molto equilibrato. Come tutto l'Europeo, non è un caso che sette delle migliori otto dell'ultima Coppa del Mondo fossero squadre europee". (ANSA).