Vidal è in Brasile, firmerà per un anno con il Flamengo

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il centrocampista cileno Arturo Vidal è sbarcato a Rio de Janeiro, per firmare un contratto di un anno con il Flamengo. "Sono felice di essere qui, stiamo parlando con i dirigenti del club", ha detto Vidal, ai giornalisti che lo attendevano in aeroporto, dopo essere stato accolto dagli emissari del Flamengo e da alcuni tifosi. Il cileno indosserà per la prima volta la maglia di una squadra sudamericana dopo 15 anni vissuti in Europa. Secondo i media brasiliani, oggi Vidal verrà sottoposto alle visite mediche e poi tornerà in Italia per porre fine al proprio legame con l'Inter. (ANSA).