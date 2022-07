Sterling sbarca a Londra, giocherà nel Chelsea

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Raheem Sterling sbarca a Londra.

L'attaccante della Nazionale inglese si trasferisce al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro).

La notizia è riportata sia dal Mirror che dal Daily Mail, che riferiscono di come l'ormai ex giocatore del Manchester City sia stato richiesto espressamente dall'allenatore dei 'Blues', il tedesco Thomas Tuchel. (ANSA).