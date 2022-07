Lezione di Semplici al corso Uefa A di Coverciano

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Leonardo Semplici è intervenuto questa mattina, nella suggestiva cornice dell'aula magna di Coverciano, per una lezione al corso allenatori Uefa A. L'ex tecnico di Spal e Cagliari si è confrontato con i corsisti su varie tematiche, discutendo delle proprie esperienze e metodologie di lavoro. "Spero di avervi dato degli spunti che possano essere di aiuto per la vostra professione", ha sottolineato Semplici, al momento dei saluti, continuando poi: "Sono io che devo fare un applauso a voi per l'attenzione e l'interattività con cui avete seguito la lezione".

Il corso Uefa A è il secondo massimo step formativo, riconosciuto a livello europeo, per un allenatore. Questa abilitazione consente di poter guidare tutte le squadre giovanili, comprese le Primavera, le formazioni femminili, incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa. Inoltre, con la qualifica Uefa A è possibile essere tesserati come viceallenatori anche in squadre di Serie A e Serie B maschile.

Di seguito, l'elenco di tutti gli allievi ammessi a seguire le lezioni di questo corso: Matteo Andreoletti, Francesco Ascione, Francesco Barbabella, Simone Bentivoglio, Giuseppe Bianchini, Salvatore Bocchetti, Giovanni Borrelli, Cesare Bovo, Daniele Buriani, Andrea Bussone, Elisa Camporese, Gaetano Caridi, Davide Carrus, Francesco Cristiani, Massimiliano De Girolamo, Cristiano Del Grosso, Luigi Andrea Della Rocca, Gianluca Esposito, Antonio Floro Flores, Alessandro Gazzi, Leandro Greco, Natale Iannì, Simone Lilli, Senad Lulic, Mirko Magistro, Raffaella Manieri, Roberto Mastrolonardo, Davide Moro, Pino Murgia, Paola Luisa Orlando, Simone Padoin, Marco Parolo, Gabriele Perico, Marco Pompili, Luca Rigoni, Fabrizio Romondini, Luca Rossettini, Andrea Salvadore, Paolo Sammarco, Mattia Scala, Guglielmo Stendardo, Christian Terlizzi, Michele Troiano e Nicola Jane Williams.

