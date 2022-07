La Curva Nord a Romagnoli: "Lazio primo amore, torna a casa"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "La Lazio è da sempre il tuo primo amore, torna a casa con l'aquila sul cuore... Romagnoli, la Nord ti aspetta". E' lo striscione comparso questa mattina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste per l'ex giocatore del Milan in trattativa con la Lazio. L'operazione è ben avviata e si attende solo la fumata bianca per la firma del centrale.

(ANSA).