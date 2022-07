Fiorentina; Ecco Dodò aspettando Luka Jovic

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - Oggi Dodò, domani Luka Jovic e prestissimo anche Pierluigi Gollini. La Fiorentina non si ferma e dopo aver presentato ieri il suo primo acquisto per la stagione 2022-23, il centrocampista Rolando Mandragora, ha definito con lo Shakhtar il terzino Dodò scelto da tempo per sostituire Odriozola rientrato al Real Madrid.

L'incontro di ieri fra i dirigenti viola Barone e Pradè con l'entourage del brasiliano ha dato l'accelerata definitiva alla trattativa. Dodò, 23 anni, arriva a titolo definitivo per 14 milioni più 3,5 di bonus mentre per il giocatore, già 17 presenze in Champions League e 9 in Europa League, nazionale brasiliano under 23. Per lui è pronto un contratto per cinque stagioni a 1,5 milioni più incentivi legati a obiettivi e rendimento. Il neo viola è atteso a Firenze per le visite mediche e quindi si aggregherà al gruppo da domenica in ritiro a Moena dove verrà presentato.

Per domani, salvo imprevisti, è previsto l'arrivo di un altro acquisto, Luka Jovic, che non vede l'ora di mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano e della Fiorentina per rilanciarsi nell'anno del Mondiali dopo alcune stagione deludenti. L'attaccante serbo, 24 anni, approda dal Real Madrid con cui il club viola sta definendo la formula di trasferimento (non è escluso anche a titolo definitivo).

Intanto è in dirittura d'arrivo anche Gollini in prestito oneroso dall'Atalanta con diritto di riscatto intorno ai 7,5 milioni. (ANSA).