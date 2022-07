Antony vicino allo United, all'Ajax 70 mln di euro

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il brasiliano Antony Matheus Dos Santos, 22enne esterno dell'Ajax, è pronto a trasferirsi nel Manchester United per giocare ancora una volta con Erik Ten Hag, assieme al quale ha già condiviso l'esperienza nelle file dei 'Lancieri'. La trattativa per il suo trasferimento in Inghilterra è molto ben avviata e, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, c'è già un'offerta del club inglese alla società di Amsterdam che parla di 70 milioni di euro. (ANSA).