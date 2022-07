Roma: Afena-Gyan rinnova 'penso solo a migliorare'

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Roma e Afena-Gyan avanti insieme.

Il club giallorosso ha annunciato che Felix ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026. "Sono davvero contento di aver firmato questo rinnovo di contratto: da quando sono arrivato in questo Club il mio obiettivo è stato quello di raggiungere la prima squadra e quando ci sono riuscito la mia vita è cambiata tantissimo - ha commentato il giocatore -. Ora devo pensare soltanto a migliorare, sono motivato per iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi".

Soddisfazione anche per il general manager Tiago Pinto: "Felix ha grandi margini di miglioramento, con l'opportunità di poter sviluppare al meglio le sue potenzialità sotto la guida di Mourinho, determinante nel processo di crescita dei nostri ragazzi. Questo rinnovo di contratto rappresenta anche un'ulteriore prova di quanto il rapporto tra il settore giovanile e la prima squadra stia diventando sempre più stretto", ha spiegato il manager. (ANSA).