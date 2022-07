Calcio: Luigi De Laurentiis, Serie B quest'anno quasi un A2

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Quest'anno la Serie B è quasi una Serie A 2, questa è la verità, ed è un grande benefit per il calcio italiano in generale perché la Serie B comunque è un altro bacino importantissimo che rappresenta l'Italia. Anzi abbiamo visto dalla mappatura delle squadre che ci saranno in Serie B che copriamo l'Italia in maniera migliore rispetto alla Serie A". Lo ha detto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, intervenuto a margine della presentazione della nuova stagione della Serie B su Helbiz Live.

"È una questione di riuscire a rappresentare l'italianità.

Tanti giocatori italiani, tante giovani promesse e soprattutto tante squadre importanti in più. Quindi questo arricchirà ovviamente una Serie B che sarà molto allettante" ha proseguito.

L'accordo con Helbiz "è molto importante e sono molto contento perché la fruizione del contenuto è importante, quindi ben venga un terzo operatore nella Serie B. Ancora meglio la profondità, 26 Paesi raggiunti verso l'estero sono un'operazione importante che ci permette anche con gli sponsor di raggiungere tanti posti che non venivano raggiunti", ha concluso il numero uno del club pugliese. (ANSA).