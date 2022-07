Raduno Fiorentina, ma ci sono casi covid

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Sono stati riscontrati alcuni casi di positività nella Fiorentina che si è radunata a Firenze per iniziare la preparazione della nuova stagione. I risultati sono emersi dai tamponi a cui si è sottoposto ieri sera il primo gruppo di giocatori convocati (e in campo stamani per i primi allenamenti a Coverciano) che comprende Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikonè, Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti. La società attraverso il direttore sportivo Daniele Pradè, a margine della conferenza stampa tenuta allo stadio Franchi, ha confermato le positività ma non i nomi dei calciatori i quali saranno sottoposti nelle prossime ore a nuovi tamponi. ''Abbiamo diversi casi, deboli, ma non siamo preoccupati. Vediamo oggi, ma facendo una battuta, meglio adesso che più avanti'' ha chiosato Pradè.

