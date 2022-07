Marotta "Dybala? In attacco Inter a posto"

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "Dybala fa parte del gruppo dei giocatori svincolati ed è la prima volta che così tanti giocatori sono svincolati. È la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando, in cui bisogna avere coraggio di agire.

Dybala rappresenta, rappresentava una opportunità ma siamo a posto nel settore offensivo. Rimane rispetto verso un giocatore con cui mi lega un particolare affetto". Lo ha detto l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa per l'inizio della stagione nerazzurra. (ANSA).