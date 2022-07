Lazio: ufficiale il rinnovo di Patric fino al 2027

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Patric e la Lazio, avanti insieme fino al 2027: il difensore spagnolo, arrivato nella Capitale nell'estate del 2015 dal Barcellona B, ha rinnovato il suo contratto con i biancocelesti di cinque anni. Lo comunica la società capitolina sul proprio sito ufficiale. L'iberico classe 1993 (che conta 155 presenze complessive e tre gol con gli aquilotti), nella stagione da poco conclusa ha collezionato 24 apparizioni in Serie A, 4 in Europa League e 2 in Coppa Italia, venendo spesso schierato titolare. (ANSA).