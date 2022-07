Inter; Inzaghi, Lukaku è un grandissimo colpo

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "Con Romelu c'era un ottimo rapporto anche lo scorso anno, la società mi ha comunicato questa possibilità e per me è stato un grandissimo colpo nonostante il nostro attacco sia stato il migliore della passata stagione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa per l'inizio della stagione nerazzurra.

"Lukaku è chiaro che ci dà molte più soluzioni. Poi ci sono gli altri attaccanti che hanno fatto molto bene. Gli attaccanti saranno quattro? Sì, il quinto può essere un giovane ma non Pinamonti. Dybala? Lo conosciamo tutti, inutile stare qui a parlare del giocatore che ha grandissima qualità. Noi oggi abbiamo sei attaccanti in rosa: Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa più Pinamonti e Sanchez. Non è corretto parlare di giocatori che non sono sotto contratto con noi". (ANSA).