Il Paris Saint-Germain ufficializza, Galtier nuovo allenatore

L'ex Nizza, Christophe Galtier, è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico, come rende noto lo stesso club francese, ha firmato un contratto che lo lega alla panchina del Parco dei Principi fino al 2024. Mauro Icardi, come ha fatto capire lo stesso Galtier, non rientra nei piani a breve, medio e lungo termine.

"Sono un tecnico molto esigente e mi piace lavorare al fianco di calciatori felici - le parole di Galtier -. Farò in modo che in questa squadra non manchi la felicità. Questo può avvenire solo in una rosa ridotta, dove c'è spazio per tutti".