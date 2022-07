Al via la stagione della Roma, subito una doppia seduta

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Riparte oggi la stagione della Roma e Mourinho vuole premere subito sull'acceleratore. Programmata una doppia seduta con al mattino test atletici e al pomeriggio il primo allenamento con il pallone. La prima settimana di lavoro, però, non vedrà il gruppo al completo con i nazionali che si aggregheranno lunedì prossimo. C'è invece Nicoló Zaniolo che, nonostante le richieste dei tifosi, non si è fermato fuori dal centro sportivo per i selfie e gli autografi di rito. (ANSA).