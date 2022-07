Scamacca al Psg, l'accordo è imminente

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - E' sempre più vicino il trasferimento di Gianluca Scamacca dal Sassuolo al Paris SG. Lo si apprende da fonti del club parigino, secondo cui è imminente l'accordo fra le parti. Le cifre dovrebbero essere di 40 milioni più altri 10 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Il giocatore dovrebbe avere un ingaggio di 3,5 milioni all'anno firmando un contratto quadriennale.

Ora, se tutto verrà confermato, il Psg avràl'esigenza di piazzare Icardi, in uscita dal club campione di Francia: il Monza lo vorrebbe, anche in prestito, ma l'ingaggio dell'attaccante (10 milioni all'anno) fa sì che il club di Silvio Berlusconi sia bloccato, a meno che il Psg non accetti di pagare una parte (la metà) del 'salario' dell'argentino. (ANSA).