Sassuolo: primi allenamenti, verso il ritiro a Vipiteno

(ANSA) - SASSUOLO, 04 LUG - Con il raduno di oggi pomeriggio nel Mapei Football Center, è iniziata la nuova stagione del Sassuolo che proseguirà con i primi allenamenti in città fino alla partenza per il ritiro di Vipiteno, dal 6 al 22 luglio. Non ci sono grandi novità nel gruppo del confermato Dionisi, né per quanto riguarda le importanti possibili uscite (Berardi, Scamacca, Raspadori, Frattesi, Traorè) né per le entrate, con un solo arrivo importante, l'attaccante l'uruguagio Alvarez.

Dopo le visite mediche dei giorni scorsi al Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, i test atletici proseguiranno in queste ore anche con i primi allenamenti. Per quanto riguarda la amichevoli a Vipiteno e tutte alle ore 18, questo il programma: domenica 10 luglio, Sassuolo-Real Vicenza; sabato 16 luglio, Sassuolo-Jabionec (serie A Rep. Ceca); giovedì 21 luglio, Sassuolo-Sudtirol. (ANSA).