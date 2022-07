Lazio; Lotito 'fischi? Allora qualcosa di buono è stato fatto'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Se qualcuno fischia questa sera significa che qualcosa di buono abbiamo fatto". Si è aperto così il discorso del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, durante la presentazione della maglia della nuova stagione biancoceleste, davanti a circa cinquemila persone.

"Se siamo qui siamo per portare avanti un percorso di crescita legato non solo ai risultati, la nostra forza siete voi - ha continuato -. Mizuno è un valore aggiunto, un marchio mondiale che per la prima volta dopo anni ha scelto un partner del mondo calcistico e ha scelto la Lazio". Poi conclude: "Contrariamente ai nostri detrattori la Lazio è un punto di partenza, non di arrivo. La vostra passione darà sempre lustro al club che sarà il futuro del calcio a Roma. Noi vogliamo parlare con i fatti che testimonieranno che abbiamo portato avanti un percorso che tutti aspettano". (ANSA).