Calcio: Pioli, ricreiamo la magia della passata stagione

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Credo che sarà una stagione particolare e nei primi tre mesi sarà un campionato a sé e molto importante per la stagione. Tutte le squadre si giocheranno qualcosa di importante e la preparazione dovrà essere di alto livello": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Milan Tv nel giorno del raduno della squadra rossonera. A Milanello mancano ancora i nazionali, ma i giocatori iniziano oggi a ricreare l'amalgama per la nuova stagione. "L'importante è tornare qui, rivederci e lavorare assieme per ricreare quella magia che c'era la passata stagione". (ANSA).