Calcio: nuovo colpo del Monza, è fatta per Pessina

Nuovo colpo di mercato per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che si prepara alla prima storica stagione in Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con l'Atalanta per Matteo Pessina.

Il centrocampista classe 1997, nato a Monza e cresciuto nel settore giovanile del club, arriverà in biancorosso in una operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro e mercoledì svolgerà le visite mediche di rito. Si tratta del quinto acquisto del Monza dopo Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi.