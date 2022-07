Calcio: a Franco Baresi il premio Azeglio Vicini

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Mercoledì 6 luglio alle 20.15 a Cesenatico, al Grand hotel Da Vinci, quinta edizione del Premio Azeglio Vicini, organizzato dal Panathlon Club Cesena, dedicato all'ex ct delle Notti Magiche, scomparso il 30 gennaio 2018 e che del sodalizio era presidente onorario.

Verrà consegnato a un'icona del calcio come Franco Baresi, che seconda la giuria in carriera ha evidenziato quei principi di correttezza, professionalità e umanità tipici della vita di Azeglio Vicini. L'albo d'oro annovera tra i vincitori Marco Tardelli, Fabio Capello, Paolo Maldini e Beppe Bergomi.

Saranno presenti i sindaci di Cesenatico e Cesena oltre ad Alberto Zaccheroni, gli ex compagni dello storico capitano rossonero Sebastiano Rossi, Massimo Agostini e Francesco Antonioli. La serata sarà condotta dal giornalista Giorgio Martino. (ANSA).