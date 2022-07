Monza: Sensi è ufficiale, è in prestito dall'Inter

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza, che continua la rivoluzione di mercato per la sua prima storica stagione in Serie A. A darne l'annuncio ufficiale è il club brianzolo, con una nota pubblicata sul sito. Il centrocampista arriva dall'Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Si tratta del quarto colpo di mercato per il Monza dopo gli arrivi di Ranocchia, Cragno e Carboni. (ANSA).