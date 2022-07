Calcio: Svilar si presenta 'Roma sempre stato un top club'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Mourinho è un incredibile allenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sogni migliori di diventare un suo giocatore. Sono felicissimo di essere in questo grande club", lo ha detto Mile Svilar, nuovo portiere della Roma, durante la sua conferenza stampa di presentazione a Trigoria. Sul progetto giallorosso poi è chiaro: "Quando ero bambino avevo una maglia della Roma, non credo che il blasone internazionale del club sia un fatto degli ultimi anni. E' sempre stata una grande società. La ragione per cui ho scelto di venire qui è perché un grandissimo club e il progetto mi è subito piaciuto". In merito alle poche possibilità di giocare essendo il secondo di Rui Patricio ha concluso: "Non mi preoccupa, perché sono qui per lavorare duro e quando avrò le mie occasioni le cercherò di cogliere". Infine due parole del GM Tiago Pinto per dare il benvenuto a Svilar. "Sono molto contento di portarlo a Roma perché è un giocatore simbolo di quello che vogliamo fare in questo progetto". (ANSA).