Roma: il neoacquisto Svilar è sbarcato a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 01 LUG - Nel primo giorno ufficiale di mercato estivo, dopo Matic, è sbarcato poco dopo le 9,45 nell'aeroporto di Fiumicino, da Bruxelles, il secondo rinforzo della Roma: Mile Svilar. Maglietta bianca, pantaloni neri, zainetto in spalla, due bagagli, accolto allo scalo romano dallo staff del club giallorosso, il portiere serbo ("Grazie, thanks", le sue parole, sorridente e pollice in su) con passaporto belga, classe 1999, dopo aver concluso la propria esperienza con il Benfica, inizia una nuova avventura agli ordini di José Mourinho. Per il giocatore contratto fino al 2027: sarà il secondo di Rui Patricio. In auto Svilar ha poi lasciato Fiumicino per raggiungere direttamente Trigoria.

(ANSA).