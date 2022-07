Gotti è il nuovo allenatore dello Spezia

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Luca Gotti, ex allenatore dell'Udinese, è il nuovo tecnico dello Spezia. E' stato lo stesso club ligure a renderlo noto, con un comunicato: "Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Mister Gotti per tutti è il Prof, titolo coniato dopo il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l'Università degli Studi di Milano.

Una carriera da stopper, vissuta fra Serie D e C/2, prima di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi alla vita da allenatore. Prima i Giovanissimi Nazionali del Milan, poi le esperienze in D con Montebelluna, Pievigina e Bassano Virtus.

Fra il 2004 ed il 2006 Gotti torna ad assaporare il calcio giovanile con due esperienze tra la Primavera della Reggina e soprattutto la Nazionale Under 17. Dopo il biennio in azzurro, il tecnico nativo di Adria passa per Treviso e Trieste, per poi dedicarsi al nuovo ruolo di 'vice'. Lavora con Donadoni a Cagliari, Parma e Bologna, poi al Chelsea con Sarri, dove vince l'Europa League. Segue Tudor all'Udinese, fino a essere nominato il primo novembre 2019 nuovo allenatore dei friulani. Un biennio ricco di soddisfazioni, che portano Gotti fino allo Spezia, dove stupire è ormai quasi normalità. Benvenuto Mister!". (ANSA).