Juventus saluta Dybala, "buona suerte, Joya"

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Ultimo giorno in bianconero, da contatto, per Paulo Dybala. E la Juventus lo saluta con una lettera aperta pubblicata sui canali ufficiali web e social. "E' arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino", si legge nelle prime righe della nota. Il club bianconero ricorda i numeri della Joya, "293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti", oltre ad un record che appartiene all'argentino: "Dybala è il giocatore che ha segnato più volte (68) all'Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni ed è il bianconero che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A". Così si chiude l'avventura della Joya sotto la Mole, ora l'incertezza sul suo futuro. "Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!" il saluto finale della Juve al suo ex numero 10. (ANSA).