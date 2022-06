Calcio: Roma; Celik a un passo, al Lille 7 milioni

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quasi tutto fatto per Celik del Lille. La Roma è pronta a chiudere con un'offerta che dovrebbe essere accettata nelle prossime ore di 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita del giocatore che arriverà a Trigoria per fare il vice Karsdorp. L'obiettivo di Pinto è trovare l'accordo definitivo per averlo in ritiro in Portogallo. La Roma partirà il prossimo 12 luglio. (ANSA).