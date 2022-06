Mondiali: Fifa; dal 5 luglio nuova finestra vendita biglietti

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dal 5 luglio prossimo si aprirà una nuova fase di vendita dei biglietti per i Mondiali in Qatar. in programma dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi, e che durerà fino al 16 agosto alla stessa ora. Lo ha reso noto la Fifa, informando che l'assegnazione sarà effettuata in base all'ordine di accesso - e non più a sorteggio, come era stato per le prime due fasi -, e che in caso di forte domanda, verrà adottato il sistema delle liste d'attesa.

I biglietti saranno offerti in quattro categorie di prezzo, la quarta riservata ai "residenti del Qatar", e ogni acquirente potrà ottenere un massimo di sei biglietti per partita, 60 per l'intera competizione. La Fifa ha spiegato che sono già stati venduti 1,8 milioni di biglietti per il torneo e che quelli disponibili in totale sono tre milioni, due dei quali in vendita e uno riservato alla federazione e ai partner. (ANSA).