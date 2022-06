Insigne si presenta, 'ho scelto Toronto per i figli'

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Per me e la mia famiglia inizia una nuova avventura, è la prima volta che siamo andato via da Napoli e questa situazione è tutta da scoprire. Il presidente mi ha parlato bene di questa città fin dal primo giorno, non vedevo l'ora di affrontare questa nuova esperienza. Ho visto la partita allo stadio, è stato molto bello, ma sto male, chi mi conosce sa che non vedo l'ora di giocare". Si presenta così Lorenzo Insigne ai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione da nuovo attaccante del Toronto Fc. " In molti pensano che sono qui per i soldi - aggiunge -, ma ho fatto questa scelta per i miei figli e mia moglie. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno dato l'opportunità di sentirmi un giocatore importante. Ho giocato 10 anni a Napoli, sono abituato ad un certo tipo di pressione. Sono molto contento di aver accettato questa sfida". (ANSA).