Roma rinuncia ad amichevole con il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Niente amichevoli in occasione del trofeo Gamper con il Barcellona per la Roma maschile e femminile il prossimo sei agosto. La scelta viene comunicata con una nota sul sito. "La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club" si le nelle nel comunicato giallorosso. Poi ancora: "Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l'invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon proseguio di preparazione estiva". (ANSA).