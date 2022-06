Calcio: Origi a Milano, domani visite mediche col Milan

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Divock Origi è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio e domani svolgerà le visite mediche con il Milan. L'attaccante belga, 27 anni, svincolato dal Liverpool andrà a rinforzare il reparto offensivo rossonero. Per lui è pronto un contratto di quattro anni. Nella passata stagione col Liverpool è stato chiamato in causa in 18 partite segnando 6 gol. (ANSA).