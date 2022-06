Calcio donne:il 10 luglio la docuserie Rai 'Azzurro Shocking'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Dieci spot e un documentario sul calcio femminile per comunicare e raccontare la storia e le storie di un movimento sempre più in crescita, le gare delle Azzurre in diretta su Rai 1 e tanti approfondimenti firmati dalla redazione di RaiSport: il programma della Tv di stato per la Nazionale Femminile attesa all'Europeo in Inghilterra, in programma a Luglio, è davvero ricco e permetterà di far conoscere meglio al grande pubblico le protagoniste della spedizione azzurra.

Sono già in onda in questi giorni su tutti i canali dieci ritratti personali di alcune colonne della Nazionale come Sara Gama, Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, della Ct Milena Bertolini e del Capo delegazione delle Azzurre Cristiana Capotondi.

Inclusione e pregiudizi, sacrificio e pari opportunità, meritocrazia e voglia di vincere: sono queste alcune delle parole chiave che si sentono, insieme alla consapevolezza di rappresentare una generazione che rimarrà nella storia per aver riportato, nel 2019, l'Italia ai Mondiali dopo vent'anni di assenza, e per aver conquistato l'epocale passaggio al professionismo che la Serie A femminile vivrà dalla prossima stagione.

Temi importanti, che la Rai ha deciso di celebrare con un documentario, in onda il 10 luglio alle 18.50 su Rai 2, dal titolo "Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio." Il racconto, realizzato in collaborazione con la FIGC sull'onda del successo della docuserie "Sogno Azzurro" che ha accompagnato la Nazionale maschile nel trionfale cammino di Euro 2020, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato.

Infine, la RAI ha deciso di trasmettere tutte le gare della Nazionale Femminile all'Europeo su RAI 1 (telecronaca di Katia Serra, Luca De Capitani e Gianluigi Zamponi) e dall'Inghilterra il team di RaiSport guidato da Donatella Scarnati produrrà ampi approfondimenti quotidiani per tutti i TG RAI oltre che gli speciali su RaiSport. (ANSA).