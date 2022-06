Il Bayern ci ripensa, Lewandowski via ma per 60 milioni

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il Bayern Monaco sembra averci ripensato e sarebbe entrato nell'ordine d'idee di cedere Robert Lewandowski, che considera finita la sua esperienza in Baviera e, nonostante il contratto, vuole trasferirsi altrove. Così ora, riferisce Sky Deutschland, il club campione di Germania ha fissato il prezzo, 60 milioni di euro, per far partire il super bomber polacco, che piace in particolare al Barcellona. In ogni caso, chi lo vuole si faccia avanti ma senza chiedere sconti.

