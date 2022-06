Calcio: da Totti a scudetto con Roma U16, Almaviva é virale

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il predestinato. Così chiamano Mattia Almaviva i tifosi della Roma da ieri, dopo aver guidato da centravanti la selezione Under 16 alla vittoria dello scudetto nella finale contro il Milan, decisa ai supplementari dal compagno di squadra Manuel Nardozi. Mattia, però, non è stato protagonista solo in campo: è lo stesso ragazzo che cinque anni fa, nel giorno dell'addio di Francesco Totti, ricevette la fascia da capitano proprio dall'ex dieci giallorosso. Un passaggio di consegne al quale, da parte dei romanisti, non si smette di pensare dopo il titolo U16 vinto. Le strade di Totti e Almaviva dopo quel giorno si erano già di nuovo incrociate, con l'agenzia di scouting dell'ex capitano della Roma che lo aveva voluto nella sua scuderia. Dopo un anno, cambio di agente. Ora il titolo giovanile e la sua immagine virale sui social dei tifosi giallorossi. (ANSA).