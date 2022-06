Bale conferma, 'ci vediamo a Los Angeles'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ci vediamo presto a Los Angeles".

Con questo annuncio su Instagram, postato insieme a un video che lo ritrae con la maglia della sua nuova squadra, Gareth Bale conferma di aver firmato un contratto (che secondo la stampa Usa sarebbe di un anno) con il Los Angeles FC. E' lo stesso club in cui giocherà Giorgio Chiellini, che quindi avrà come compagno il gallese ormai ex del Real Madrid. (ANSA).