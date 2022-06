Kepa via dal Chelsea, ma c'è solo il Nizza

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Chelsea è pronto a mettere sul mercato il portiere basco Kepa Arrizabalaga, che punta a una maglia da titolare ma non rientra nei piani di Thomas Tuchel.

Secondo il Mirror, lo spagnolo però difficilmente troverà un club disposto ad affidargli la porta. Forse solo il Nizza potrebbe essere interessato alla prestazioni di Kepa che, comunque, ha un ingaggio troppo elevato (oltre 9 milioni di euro a stagione) per le casse del club francese. Kepa era stato accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri. I parametri del club biancocelesti, anche per una questione di scelte strategiche, tuttavia, sono ben lontani da certe cifre. (ANSA).