Serie A: alla prima giornata Milan con Udinese

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il Milan campione d'Italia comincera' il nuovo campionato in casa contro l'Udinese, il prossimo 13 agosto. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Milano. Per l'Inter trasferta a Lecce, la Juve ospita il Sassuolo e il Napoli gioca in casa del Verona. (ANSA).