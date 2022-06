De Siervo, "Serie A prodotto in crescita anche all'estero"

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Lo stato di salute del calcio italiano è migliore del previsto. Lo vediamo dal prodotto televisivo. È cresciuta la qualità delle telecamere, i replay.

Il nostro è il Var centralizzato più importante al mondo.

Insomma, sta crescendo il prodotto in Italia e all'estero. Il campionato quest'anno rischia di essere molto difficile per la preparazione spezzata in due e per l'incognita delle coppe. Ma sono sicuro che anche quest'anno sarà un ottimo campionato. Ci interessa chi vince, ci interessano le coppe europee, come anche il fondo della classifica che quest'anno ci ha emozionato". Lo ha affermato l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo durante il sorteggio del sorteggio del calendario per la stagione 2022/23. (ANSA).