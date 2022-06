Calcio: Spagna, Liga parte con Real Madrid in casa dell'Almeria

(ANSA) - MADRID, 23 GIU - Il Real Madrid, campione d'Europa e detentore del titolo nazionale, sarà in trasferta sul campo della neopromossa Almeria, mentre il Barcellona ospiterà il Rayo Vallecano nella prima giornata del campionato spagnolo che inizierà il 14 agosto e terminerà il 4 giugno 2023.

L'Atlético Madrid giocherà sul terreno del Getafe, secondo il calendario varato oggi nella sede della Federcalcio spagnola a Las Rozas, vicino Madrid. A causa della Coppa del Mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre), La Liga si prenderà una pausa tra il 9 novembre (14ma giornata) e il 31 dicembre (15ma giornata). Il primo "clasico" tra Real e Barça si giocherà il 16 ottobre (9/a giornata) allo stadio Santiago-Bernabeu. Il ritorno al Camp Nou è previsto per il 19 marzo (26mo turno). Infine, i derby della capitale tra Real e Atlético si giocheranno il 18 settembre al Metropolitano e il 26 febbraio al Santiago-Bernabeu. (ANSA).