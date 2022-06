Tevez, col Rosario possiamo passare alla storia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Ho deciso di raccogliere questa prima sfida per i tifosi. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare alla storia". A sole due settimane dal ritiro dal calcio giocato, Carlos Tevez ha già diretto il suo primo allenamento come nuovo tecnico del Rosario Central, storico club argentino che sta attraversando un momento difficile sia sul campo sia nella gestione.

L'ex attaccante della Juventus si è detto pronto al non facile compito: "Questo club è un gigante addormentato. Ho grande fiducia in questi giocatori e al momento non ho chiesto rinforzi", ha spiegato il 38enne ex attaccante secondo quanto riportano i media argentini. L' 'Apache', che lunedì scorso dalle tribune ha assistito ad un'altra sconfitta del Rosario (2-0 al Velez Sarsfield), avrà il suo battesimo sulla panchina venerdì prossimo, in casa, contro Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dopo cinque giornate di campionato, i 'Canallas' sono al 22/o posto in classifica.

Da giocatore, Tevez ha vinto la Coppa Libertadores e la Coppa Intercontinentale nel 2003, con il Boca Juniors - dove ha aperto e chiuso la sua lunga carriera -, la Champions League e il Mondiale per club con il Manchester United e due scudetti con la Juve, nel 2014 e 2015. (ANSA).