Calcio: Kevin Prince Boateng prolunga con l'Herta Berlino

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - Kevin-Prince Boateng, 35 anni, ha prolungato di una stagione il suo contratto con l'Hertha Berlino, che ha ampiamente contribuito a mantenere in extremis nell'élite del calcio tedesco. In un comunicato diffuso oggi, il direttore generale del club berlinese, Fredi Bobic, sottolinea la capacità del giocatore di "dare l'esempio a tutti".

Kevin-Prince, fratellastro di Jérôme, difensore dell'Olympique Lyonnais, si è formato all'Hertha per poi vestire i colori di più di dodici club durante la sua carriera, tra i quali Tottenham e Milan. Nazionale tedesco nelle giovanili fino all'Under 21, ha poi optato per i colori del Ghana, paese di origine del padre. (ANSA).