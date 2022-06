Calcio: Italiano, Mai messo in dubbio questo matrimonio

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - ''Sono felicissimo di aver rinnovato, è quello che volevamo tutti da sempre, riparto con grande entusiasmo''. Con queste parole Vincenzo Italiano ha commentato dai canali ufficiali della Fiorentina il prolungamento appena siglato fino al 2024 con opzione al 2025.

''Voglio ringraziare tutti, dal presidente alla dirigenza, non ho mai messo in dubbio questo nostro matrimonio - ha continuato il tecnico viola che nella prima stagione a Firenze - C'è tanta voglia di ripartire e fare bene, stiamo lavorando per far crescere questa squadra rispetto alla passata stagione, dobbiamo e vogliamo migliorare in classifica facendo qualche punto in più e prepararci nel migliore dei modi per la Conference League.

Dobbiamo vincere di più,. perdere meno e subire gol - ha rimarcato Italiano - Il tutto potendo contare sul sostegno di un pubblico fantastico che ci aiuterà come è stato finora. L'amore di questa città verso la Fiorentina è unico e i giocatori lo sanno bene''. Il raduno è fissato intorno al 5 luglio, la partenza per il ritiro di Moena, in Trentino, sarà domenica 10: ''Ora ci godremo qualche altro giorno di relax, ma non vedo l'ora di ricominciare alla grande in vista della prossima stagione''. Intanto la notizia del prolungamento di Italiano ha ricevuto sui social tanti 'mi piace', compreso quello dell'attaccante del Real Madrid Luka Jovic da tempo accostato proprio alla Fiorentina. (ANSA).