Inter, al via visite mediche per Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il centrocampista armeno, che arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto con la Roma, sta infatti svolgendo le visite mediche di rito a Milano. Il giocatore classe 1989 si recherà poi nella sede del club nerazzurro per firmare il contratto biennale che lo legherà all'Inter.