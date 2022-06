Calcio: Sadio Mané alle visite mediche con il Bayern

(ANSA) - BERLINO, 21 GIU - L'attaccante senegalese Sadio Mané è arrivato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi a una visita medica prima della sua prevista firma con il Bayern, riferiscono il quotidiano Bild e la rivista specializzata Kicker. L'ormai ex giocatore del Liverpool, 30 anni, è arrivato su un jet privato ed è stato portato in un ospedale della città dove lo stava aspettando un medico del club.

Si tratta di un ulteriore passo verso il suo trasferimento al club campione di Germania per un importo stimato intorno ai 40 milioni di euro. Sadio Mané dovrebbe firmare per tre stagioni e domani terrà la prima conferenza stampa con i suoi nuovi colori.

Candidato al Pallone d'Oro quest'anno, il vincitore della Coppa d'Africa con il Senegal e finalista della Champions League con il Liverpool prenderà il posto del polacco Robert Lewandowski, destinato al Barcellona. (ANSA).