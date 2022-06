Calcio: Tacchinardi nuovo allenatore del Lecco

(ANSA) - LECCO, 20 GIU - L'ex juventino Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Lecco, per la prossima stagione calcistica che disputerà nuovamente in serie C.

Lo ha annunciato oggi il club bluceleste, ufficializzando il ritorno in panchina dell'ex centrocampista della Juventus con esperienze da allenatore alla Pergolettese, a Crema, a Fano e proprio a Lecco, dove aveva già diretto la prima squadra nel 2018.

Nell'ultima stagione il Lecco si è classificato sesto nel girone A di serie C, ottenendo l'accesso ai playoff promozione e venendo poi eliminato al primo turno. (ANSA).