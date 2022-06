Empoli: riscattato Vicario dal Cagliari

(ANSA) - EMPOLI, 18 GIU - Come più volte annunciato dai vertici del club oggi l'Empoli ha comunicato "di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari Calcio".

Il portiere è stato uno dei giocatori dal rendimento più alto in tutto il campionato di Serie A. Era in prestito con diritto di riscatto dalla società sarda. L'intenzione dell'Empoli sarebbe quella di trattenerlo ma ci sono vari interessamenti per l'estremo difensore friulano. (ANSA).