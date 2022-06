Bremer dice addio al Torino, voglio Champions e Nazionale

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Sto valutando diverse proposte, credo che lascerò il Torino: voglio giocare in Champions e con la Nazionale brasiliana": così il difensore granata, Gleison Bremer, esce allo scoperto sul suo futuro. "Già l'anno scorso volevo andare via, lo avevo detto al tecnico e alla società - racconta ai microfoni di Resenha Espn - ma il mister mi disse di restare un'altra per aiutare la squadra: i tifosi già lo sanno, ho grandi ambizioni e voglio raggiungere un livello molto più alto". Sul classe 1997 resta forte l'interessamento dell'Inter, oltre a diverse big europee: il presidente Urbano Cairo punta ad incassare almeno 35 milioni di euro dalla cessione del suo gioiello. (ANSA).