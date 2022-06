L'Egitto cambia di nuovo ct, esonerato Galal

(ANSA) - IL CAIRO, 17 GIU - Ehab Galal è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Nazionale di calcio egiziana, due mesi dopo essere subentrato al portoghese Carlos Queiroz. Lo riportano oggi media come Albawaba, rilanciando un annuncio fatto ieri dalla Federcalcio egiziana che ha motivato il siluramento con i "negativi risultati" ottenuti dall'ex coach di Pyramids e Zamalek. La Federazione, inoltre, ha reso noto che sta "valutando i nomi di alcuni allenatori stranieri in vista dell'avvio di trattative".

L'Egitto, senza l'infortunato capitano Mohamed Salah e molti altri giocatori-chiave, era stato battuto per 2-0 dall'Etiopia giovedì della settimana scorsa in una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa 2023. La Nazionale egiziana aveva perso l'ultima edizione della Coppa delle Nazioni contro il Senegal ai rigori nella finale di febbraio e il mese successivo, negli spareggi della Coppa del Mondo 2022, era stata sconfitta di nuovo contro il Senegal, anche se sempre ai rigori.

Il portoghese Queiroz si era dimesso non essendo riuscito a concordare i termini di un nuovo contratto (ANSA).