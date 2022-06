Tardelli: 'Pogba? Ritorni difficili, ma ottimo acquisto'

"Pogba? Credo che i ritorni siano sempre difficili, perché ci sono aspettative più alte. Ma è un ottimo acquisto": lo dice Marco Tardelli a margine della presentazione della collezione di Le Coq Sportif per celebrare i 40 anni dalla conquista del 'Mundial'. Tardelli afferma che ai bianconeri per tornare competitivi serve "un innesto importante in ogni reparto". Mentre al Milan vanno fatti i complimenti, avendo lavorato soprattutto con i giovani: "Maldini ha fatto un grandissimo lavoro".