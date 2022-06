Atalanta: boom abbonamenti, vendute 5.234 tessere in 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'Atalanta ha reso noto che, nei primi 5 giorni di campagna abbonamenti 2022/23, le tessere sottoscritte sono state 5.234. La campagna abbonamenti si è aperta mercoledì 15 giugno. Dalle 10 di sabato 11 giugno e fino alle ore 20 del 18 sono attive le prelazioni per abbonati all'ultima stagione utile, 2019/20, Curva Nord Pisani, Curva sud Morosini, Tribuna centrale e Tribuna d'onore nerazzurra. Da domenica 19 giugno, e fino a sabato 25, toccherà alla seconda fase di prelazione, riservata agli abbonati 2019/20 ex Tribuna UBI/Giulio Cesare (Centrale coperta, Laterale coperta e scoperta, Parterre) con scelta fra la Tribuna Rinascimento o un posto rimasto libero in tutti gli altri settori, previo possesso della Dea Card-Fidelity Card-tessera del tifoso in corso di validità. La terza e ultima fase di prelazione, riservata agli abbonati alla Serie A 2019/20 che volessero cambiare il proprio settore salvo fine disponibilità dei posti, inizierà domenica 26 e si chiuderà mercoledì 29 giugno; dal 2 luglio al 10 agosto, infine, la vendita libera. (ANSA).